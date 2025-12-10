Свыше 150 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

Фото: В м.о. Шаховская на торгах в собственность здание с земельным участком / Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

В Подмосковье регулярно проходят земельно-имущественные торги. Только за первую неделю декабря на открытые аукционы выставили 155 различных объектов.

Среди них 84 земельных участка предлагают в аренду, а еще 65 — на продажу. Кроме того, желающим предложили арендовать четыре нежилых помещения или купить одно, а также получить в пользование объект на воде.

Для тех, кто мечтает о собственном доме за городом, на торги выставили участки для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства. Так, в деревне Бурцево можно арендовать 15 соток за 19 005 рублей в год, а в селе Хатунь продают участок площадью почти 16 соток. Его начальная цена составляет около 1,7 миллиона рублей.

Для бизнесменов также есть интересные предложения. В Дмитровском округе сдают в аренду землю, предназначенную для строительства спортивного объекта, а в Шаховской продают на аукционе здание вместе с земельным участком.

Главное правило торгов простое — победителем становится тот, кто предложит самую высокую цену за лот.

Найти подходящий участок или коммерческий объект очень просто — для этого создана интерактивная карта на Едином портале торгов Московской области. Все процедуры переведены в электронный формат.

Чтобы принять участие в торгах, будущему покупателю или арендатору необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом аккредитованном центре.

Комитет по конкурентной политике региона регулярно публикует обзоры законодательства и простые пошаговые инструкции для участников аукционов в своем Telegram-канале.