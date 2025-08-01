Свыше 150 га земли передали Подмосковью из федеральной собственности с января

С начала года в результате совместной работы Министерства имущественных отношений Московской области, Росимущества, Министерства обороны России и Управления делами президента России в региональную и муниципальную собственность перешло 164 гектара земельных участков. Кроме того, региону передали 173 объекта капитального строительства.

Взаимовыгодный обмен имуществом возможен благодаря активной работе с федеральными органами власти.

«К примеру, более 100 гектаров в городских и муниципальных округах Одинцовский, Пушкинский и Истра будут использованы для их социально-экономического развития, а порядка 90 объектов ЖКХ, переданных из федеральной собственности, будут служить жителям Звездного городка, Подольска, Чехова и Одинцовского», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Кроме того, из собственности Подмосковья в федеральное ведение перешли 25 гектаров земли и 71 объект недвижимости. Среди них значатся 7,5 гектара территорий в Балашихе для строительства Федерального научно-клинического центра инфекционных болезней Министерства здравоохранения России, 20 зданий в Наро-Фоминском округе для нужд федерального ведомства, а также девять гектаров земли под дорожное строительство.

Дополнительно для нужд научного центра в Сергиевом Посаде и силовых структур передали почти 10 единиц движимого имущества, включая транспортные средства, компьютерную технику и оборудование, часть которого предназначена для реализации государственной программы «Безопасность Подмосковья».