Свыше 150 домов в Зарайске подготовили к отопительному сезону

В Зарайском округе специалисты управляющей компании активно проводят подготовку жилого фонда к предстоящему отопительному сезону. В течение лета им предстоит проверить инженерные сети, кровлю и входные группы в 453 многоквартирных домах и особое внимание уделяется состоянию систем отопления.

Обязательной частью подготовки является промывка внутридомовых центральных отопительных систем, которая запланирована для 395 зданий. На данный момент подготовительные работы уже завершены в 150 домах.

Глава округа Виктор Петрущенко отметил важность этой процедуры перед началом отопительного периода.

«Во время промывки очищаются трубопроводы от накопившихся за зимний сезон загрязнений. Это обеспечивает бесперебойное снабжение жилых помещений теплом», — отметил Петрущенко.

Специалисты коммунальных служб должны завершить подготовку жилого фонда к зиме до 15 сентября текущего года. Этот этап является важным для создания комфортных условий проживания жителей округа в холодное время года.