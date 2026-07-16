Образовательную программу «Равный — равному» в Красногорске завершили 16 ветеранов СВО. Три дня очного этапа помогли им научиться оказывать психологическую поддержку бойцам в адаптации к обычной жизни. Совместный наставнический проект Народного фронта и факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

Александр Нестеренко вернулся с передовой с ранением. Он решил, что хочет приносить пользу стране не только на поле боя. В соцсетях он узнал о программе «Равный — равному» и решил присоединиться.

«Когда работаешь с ребятами, ты их лучше понимаешь, потому что сам это прошел, и они к тебе тянутся, потому что ты с ними говоришь на одном языке. Это было одной из основных причин пройти этот курс», — сказал ветеран СВО и участник программы Александр Нестеренко.

Александр — один из 16, кто прошел очный этап программы. Участники изучали, как помочь ветеранам в социализации и адаптации к обычной жизни.

«Этот курс дает бойцам навыки оказания психологической поддержки, ведения групповой работы. Мы учим их диагностировать психологические последствия боевого стресса, как увидеть. Когда все еще нормально, а где бойцу нужно обратиться за профессиональной помощь», — сказала кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ Александра Долгих.

Александр Нестеренко и другие участники получили сертификат о прохождении образовательной программы. Теперь они могут оказывать профессиональную помощь.