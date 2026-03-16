Свыше 1,5 тысячи жителей Подмосковья посетили спортивный праздник «ГТО в парке»

Более полутора тысяч жителей и гостей Подмосковья стали участниками спортивного праздника, приуроченного ко Дню рождения комплекса ГТО. Мероприятия под названием «ГТО в парке» развернулись в минувшую субботу, 14 марта, на территории 37 зон отдыха.

Гости не только пробовали свои силы в сдаче нормативов, но и посещали образовательные лекции, участвовали в игровых программах и мастер-классах.

В мытищинском Парке Мира день начался с массовой зарядки, после чего для посетителей организовали спортивный мастер-класс и увлекательную игру «Тайна золотого ключика». Желающие также смогли выполнить тестовые упражнения комплекса ГТО и проявить творческие способности на отдельном занятии.

В Сергиевом Посаде площадкой для праздника стал парк «Скитские пруды». Там организаторы подготовили для гостей полосу препятствий. Участникам пришлось проявить не только физическую выносливость, проходя веревочные переправы, но и смекалку, отвечая на вопросы интеллектуальных викторин и демонстрируя базовые туристические знания.

В Центральном парке Победы в Долгопрудном программа включала познавательную лекцию об истории и современных правилах комплекса ГТО, а также групповую тренировку. Завершилось мероприятие пробным тестированием, где все желающие могли проверить спортивные навыки.

В парке имени Н. Островского в Ступине праздник начался с общей разминки, после чего посетители перешли к сдаче нормативов. А в Видновском лесопарке, расположенном в Ленинском округе, участники выполняли нормативы по лыжным гонкам и силовым упражнениям, не забыв перед этим как следует разогреться на массовой зарядке.

Организаторами масштабного мероприятия выступили Министерство культуры и туризма совместно с Министерством физической культуры и спорта Подмосковья. Активное участие в проведении также приняла организация «МосОблПарк».