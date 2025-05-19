Свыше 1,5 тысячи жителей Подмосковья изменили статус дачных домов онлайн с января
Жители Подмосковья могут подать заявление на признание садового дома жилым и наоборот онлайн. Этой услугой с начала года в регионе воспользовались свыше полутора тысяч раз.
Запросить новый статус для садового дома можно на сайте госуслуг Московской области в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью».
После авторизации пользователь должен заполнить форму и прикрепить все необходимые документы. В течение 13 рабочих дней ответ придет в личный кабинет.
Заявление можно также подать в приложении «Добродел».
Для перевода в статус жилого здание должно соответствовать ряду требований, в том числе быть капитальным. Кроме того, на изменения в документах должны быть согласны все собственники.
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