Свыше 1,5 тысячи жителей Подмосковья изменили статус дачных домов онлайн с января

Жители Подмосковья могут подать заявление на признание садового дома жилым и наоборот онлайн. Этой услугой с начала года в регионе воспользовались свыше полутора тысяч раз.

Запросить новый статус для садового дома можно на сайте госуслуг Московской области в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью».

После авторизации пользователь должен заполнить форму и прикрепить все необходимые документы. В течение 13 рабочих дней ответ придет в личный кабинет.

Заявление можно также подать в приложении «Добродел».

Для перевода в статус жилого здание должно соответствовать ряду требований, в том числе быть капитальным. Кроме того, на изменения в документах должны быть согласны все собственники.