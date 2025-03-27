Свыше 1,5 тысячи студентов Подмосковья посетили «Ярмарку вакансий»

На трех площадках колледжа «Подмосковье» в Клину, Лобне и Химках 27 марта прошла «Ярмарка вакансий». Мероприятие посетили 1,5 тысячи обучающихся выпускных курсов и более 70 работодателей. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Работодатели рассказали будущим выпускникам о деятельности своих организаций, вакансиях, зарплатах и социальных гарантиях. Студенты, в свою очередь, смогли пройти предварительное собеседование, заполнить и оставить свое резюме.

В колледже отметили, что подобные мероприятия помогают выпускникам найти достойную работу, получить информацию о доступных карьерных траекториях, перспективных профессиях, а работодателям — закрыть кадровую потребность.