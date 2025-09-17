Свыше 1,5 тысячи случаев самозахвата земли пресекли в Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжается работа по выявлению и ликвидации случаев незаконного использования земель. За восемь месяцев 2025 года в регионе пресекли самозахват на 1568 участках.

Землю можно использовать только в пределах тех границ, которые закреплены в выписке из ЕГРН, вне зависимости от того, находится участок в собственности или в аренде.

Если же жители или организации возводят заборы или строения за пределами положенной территории, это квалифицируется как самозахват и влечет административную ответственность.

«Земельные инспекторы Подмосковья планомерно выявляют на территории региона нарушения земельного законодательства. Наибольшие показатели по устранению самозахвата продемонстрировали подмосковные округа: Богородский, где нарушение устранено на 206 участках, в Дмитровском на 137 участках и Орехово-Зуевском на 120», — рассказал министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.

При выявлении нарушений земельные инспекторы направляют правообладателям официальные письма с разъяснениями и указанием возможных путей урегулирования ситуации.

Собственник или арендатор может либо добровольно освободить незаконно занятую территорию, либо легализовать ее, воспользовавшись процедурой перераспределения земель.