Свыше 1,5 тысячи предприятий открыли в подмосковных индустриальных парках

Фото: Пресс-служба Мининвеста МО

Объем инвестиций резидентов индустриальных парков превысил 550 миллиардов рублей в Подмосковье. Там трудятся более 1,5 тысячи предприятий

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева, сейчас в индустриальных парках региона работают более 1,5 тысячи резидентов. Они представляют разные отрасли: от пищевых предприятий до торговых компаний. С начала этого года резидентами парков стали еще 57 компаний.

«Между тем число компаний, желающих разместить свои предприятия на готовой и удобной площадке 69 подмосковных индустриальных парков, продолжает расти. Поэтому у нас в планах создание еще пяти государственных индустриальных парков», — рассказала она.

Ускорить и упростить напуск производств в Подмосковье позволяют объекты формата «Лайт индастриал». Это готовые помещения для предприятий со всей необходимой инфраструктурой. Ознакомиться с доступными площадками предприниматели могут по ссылке.

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