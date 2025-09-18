Свыше 1,5 тысячи пациентов прошли обследование слуха в НИКИ детства с января

На базе Научно-исследовательского клинического института детства работает центр сурдологии. С начала года лечение в учреждении прошли более полутора тысяч детей.

В центре юным пациентам проверяют слух и речь, корректируют патологии, а также оказывают комплексную помощь.

«В основном к нам приходят дети с задержкой речевого развития. В рамках приема мы проводим: полный осмотр ЛОР-органов, тональную пороговую аудиометрию, регистрацию отоакустической эмиссии, импедансометрию и другие обследования. По их результатам выставляем диагноз, назначаем лечение или приглашаем на повторный прием, на котором проводим обследование методом слуховых вызванных потенциалов», — пояснила врач-сурдолог НИКИ детства Лидия Мякинькова.

Диагностику осуществляют, когда ребенок спит, что позволяет объективно оценить качество слуха.

Направление на бесплатное лечение в центре сурдологии можно получить у лечащего врача.