Свыше 1,5 тысячи общественных наблюдателей на ЕГЭ аккредитовали в Подмосковье

За ходом Единого государственного экзамена в Подмосковье в этом году будут следить более 1,5 тысячи аккредитованных общественных наблюдателей. Впервые по инициативе Рособрнадзора в процедуру включились родители школьников.

Родители будут следить за проведением процедуры и соблюдением прав экзаменуемых. Они проверят работу металлодетекторов, действия персонала при пропуске участников и соблюдение правил допуска лекарств, воды и продуктов.

«Родительский контроль — это еще один шаг к открытости. Мы благодарны тем, кто уже включился в работу наблюдателей и помогает обеспечить честность и безопасность экзаменационной кампании», — сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Для участия в программе наблюдателя необходимо подать заявление в местное управление образования, пройти обучение и получить аккредитацию.

Все выявленные нарушения будут передавать в государственную экзаменационную комиссию и Рособрнадзор. Как подчеркнул глава ведомства Анзор Музаев, с этого года родители смогут присутствовать в каждом пункте сдачи ЕГЭ.