Свыше 1,5 тысячи лифтов привели в порядок в Подмосковье с начала весны

пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору

Подмосковные управляющие компании убрали свыше тысячи лифтов в многоквартирных домах с начала весны. В 400 из них устранили незаконную рекламу и надписи.

Как сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов, с начала весны УК убрали более тысячи лифтов, еще в 400 устранили надписи и рекламу.

«Все поступающие заявки жителей находятся на контроле инспекторов. Стоит также отметить, что особое внимание уделяется сигналам о неисправностях, таким как заедание или несрабатывание кнопок, отсутствие освещения и вибрация кабин при подъеме», — сказал он.

Он добавил, что управляющие компании также должны регулярно обслуживать оборудование лифтов и убирать кабины.

Сообщить о неисправностях жители могут по телефону 122*4 или на портале ЕДС.

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