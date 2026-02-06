Свыше 1,5 тысячи кормушек для птиц повесили в Подмосковье за неделю

Первая неделя акции «Покорми птиц» завершилась в Подмосковье. За это время участники повесили более 1,5 тысячи кормушек.

Акцию «Покорми птиц» в Подмосковье организуют каждый год. По словам главы Минэкологии региона Виталия Мосина, в этот раз участников не напугали морозы и сугробы: за неделю они повесили более 1,5 тысячи кормушек. На помощь птицам вышли целые семьи, школьные классы и группы активистов.

«Особенно хочу отметить жителей Истры, где количество новых кормушек перевалило уже за тысячу. В тройке лучших также Мытищи и Коломна. Я благодарю всех участников за неравнодушное отношение к пернатым, и уверен, что итоги нынешней акции превзойдут прошлогодние», — сказал он.

В рамках акции в регионе также проводят фестивали, мастер-классы, конкурсы и многое другое. Особую активность проявляют дети и учителя. Так, в «Библиотеке семейного чтения» ребята изготовили экологичные кормушки из апельсиновой кожуры и джутовых веревок.

Акция продлится до 1 апреля.