Свыше 1,5 тысячи дорог отремонтируют в Подмосковье в 2026 году
В Московской области утвердила планы дорожных работ на 2026 год. Кампания охватит свыше 1,5 тысячи объектов как муниципального, так и регионального значения.
Дорожная система влияет на качество жизни миллионов жителей и гостей Подмосковья.
«За предыдущие пять лет, с 2021 года было отремонтировано порядка 7,5 тысячи дорог, это свыше 7,8 тысячи километров. В планах на 2026 год — привести в порядок 1384 дороги муниципальной сети», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Общая протяженность участков превысит 738 километров. В список включили и 186 региональных трасс общей длиной 626 километров.
План формируют с учетом пожеланий жителей, зафиксированных в Народной программе «Единой России». Финансирование превысит 24 миллиарда рублей.
В регионе также строят новые магистрали и развязки. В 2026 году запланировано возведение 102 объектов, на которые выделят порядка 40 миллиардов рублей.
Это путепроводы в Апрелевке и Опалихе — они решат проблему с железнодорожными переездами, разделят транспортные потоки и избавят эти места от пробок. Это долгожданная реконструкция Пироговского шоссе, которое имеет колоссальное значение для жителей Мытищ и ближайших округов.
Игорь Брынцалов
Также в Одинцове появятся два новых перехода через железнодорожные пути.
Некоторые крупные проекты выйдут на финишную прямую только в 2027 году. Среди них дорога Путилково — Пятницкое шоссе и продолжение работ на Каширском шоссе.
Уже в 2026 году в области начинается реализация целого пакета новых инфраструктурных проектов, которые закладывают основу развития региона на годы вперед. Речь идет о строительстве ключевых развязок на ЦКАДе — с Фряновским и Щелковским шоссе, на трассе М-12 с А-107 и М-7 «Волга».
Игорь Брынцалов
Появятся новые съезды на ЦКАД в населенных пунктах Субботино, Софрино и Львовский. В планах — работы на Лыткаринском путепроводе, расширение трассы М-4 «Дон», а также возведение Северного обхода Истры.