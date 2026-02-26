Свыше 1,5 тысячи дорог отремонтируют в Подмосковье в 2026 году

В Московской области утвердила планы дорожных работ на 2026 год. Кампания охватит свыше 1,5 тысячи объектов как муниципального, так и регионального значения.

Дорожная система влияет на качество жизни миллионов жителей и гостей Подмосковья.

«За предыдущие пять лет, с 2021 года было отремонтировано порядка 7,5 тысячи дорог, это свыше 7,8 тысячи километров. В планах на 2026 год — привести в порядок 1384 дороги муниципальной сети», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Общая протяженность участков превысит 738 километров. В список включили и 186 региональных трасс общей длиной 626 километров.

План формируют с учетом пожеланий жителей, зафиксированных в Народной программе «Единой России». Финансирование превысит 24 миллиарда рублей.

В регионе также строят новые магистрали и развязки. В 2026 году запланировано возведение 102 объектов, на которые выделят порядка 40 миллиардов рублей.