Свыше 1,5 тысячи дефектов в содержании скамеек устранили в Подмосковье с января

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Свыше 1,5 тысячи дефектов малых архитектурных форм устранили в Подмосковье с начала года. Больше всего работ провели в Одинцове, где восстановили 260 объектов.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, в подмосковных дворах провели ремонт и покраску скамеек.

«Малые архитектурные формы, такие как скамейки — важная часть двора, а значит они должны находиться в нормативном состоянии, особенно в летний сезон, когда жители проводят свободное время на свежем воздухе», — отметили в ведомстве.

С начала года в Одинцове устранили 260 таких дефектов, в Волоколамске — 112, в Дубне — 100.

Коммунальным службам рекомендовали размещать объявления и использовать сигнальные ленты после покраски скамеек.

Жители могут сообщить о нарушениях территориальный отдел министерства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Варвары или терпилы. На какую коллизию Ален Делон обрек россиян

Думы о высоком. Почему человечество перестало мечтать о полетах в космос?

Очевидные темы. Путин и Алиев обсудили энергетику, Каспий и логистику

Ядерный шантаж Зеленского. Как вразумить узурпатора

Ефимов: монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро практически завершили

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте