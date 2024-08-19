Свыше 1,5 тысячи дефектов в содержании скамеек устранили в Подмосковье с января

Свыше 1,5 тысячи дефектов малых архитектурных форм устранили в Подмосковье с начала года. Больше всего работ провели в Одинцове, где восстановили 260 объектов.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, в подмосковных дворах провели ремонт и покраску скамеек.

«Малые архитектурные формы, такие как скамейки — важная часть двора, а значит они должны находиться в нормативном состоянии, особенно в летний сезон, когда жители проводят свободное время на свежем воздухе», — отметили в ведомстве.

С начала года в Одинцове устранили 260 таких дефектов, в Волоколамске — 112, в Дубне — 100.

Коммунальным службам рекомендовали размещать объявления и использовать сигнальные ленты после покраски скамеек.

Жители могут сообщить о нарушениях территориальный отдел министерства.

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