Свыше 1,5 тысячи человек приняли участие в «Арбузном кроссе» в Одинцове

Забег «Арбузный кросс» прошел в Одинцове в 53-й раз. В нем приняли участие свыше 1,5 тысячи человек.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, в этом году в рамках забега разыграли свыше 30 комплектов медалей для разных возрастных категорий. Для участников подготовили дистанции от 600 метров до пяти километров. Помимо медалей, победители получили в качестве приза арбуз.

Первый «Арбузный кросс» прошел в Одинцове в 70-х годах прошлого века. В нем участвовали лыжники, которые тренировались перед стартом сезона. Со временем мероприятие стало массовым.

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