Свыше 1,5 тысячи человек посетили фестиваль народного творчества в Зарайске
Свыше 1600 человек стали гостями второго фестиваля народного творчества «Подмосковные узоры». Он состоялся 11 октября в центральном парке Зарайска.
Мероприятие, посвященное художественным промыслам региона, объединило участников из 17 муниципалитетов Подмосковья.
В рамках фестиваля провели лекцию об особенностях крестьянского костюма Зарайского уезда и тематический квест. Также работала изба-читальня, где детям рассказывали тематические сказки.
Гости могли посетить мастер-классы и научиться азам техники федоскинской лаковой миниатюры, жостовской и гжельской росписи, богородской резьбы по дереву, а также освоить другие навыки.
Также на площадке работала выставка народного творчества.
Концертная программа «Музыкальный орнамент» собрала на сцене 25 вокалистов и коллективов народного танца. Завершился фестиваль выступлениями групп «Zori Бэнд» и «РЕПА».