Свыше 1,5 тысячи бутылок воды раздадут пассажирам в Подмосковье 28 мая

Пассажирам общественного транспорта Подмосковья в среду раздают прохладную воду. Сегодня температура воздуха в регионе достигла +28 градусов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что жители и гости региона получили уже более 600 бутылок воды из запланированных полутора тысяч.

«Данные меры направлены на обеспечение комфорта и безопасности пассажиров во время жары, установившейся в регионе. Помимо раздачи воды, напоминаем о необходимости соблюдать питьевой режим и избегать длительного пребывания на солнце», — пояснили в ведомстве.

Сегодня бесплатную питьевую воду можно получить на станциях Ленинградского, Казанского, Ярославского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савеловского и Белорусского направлений железной дороги, а также на вокзалах и автобусных остановках.