Свыше 1,5 тысячи бездомных получили помощь соцработников Подмосковья с 2021 года

Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Фото: Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В Подмосковье успешно реализуют программа поддержки людей, оставшихся без жилья. В августе 2021 года Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и Московский областной центр социальной адаптации заключили соглашение, значительно упростившее процесс оказания помощи нуждающимся.

Жители Подмосковья, попавшие в трудную жизненную ситуацию или желающие помочь бездомному, могут просто набрать номер 112. Операторы перенаправляют звонки в Центр социальной адаптации, где специалисты организуют ночлег, питание, медицинскую помощь и выдачу одежды.

Если человек не может самостоятельно добраться до центра, к нему выезжает мобильная бригада «Социальный патруль», которая оперативно помогает нуждающимся.

Новая система сделала поддержку бездомных более доступной и эффективной, помогая людям вернуться к нормальной жизни. С момента запуска программы количество обращений превысило 1,5 тысячи.