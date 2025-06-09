Свыше 15 тысяч жителей воспользовались интернет-порталом «Свадьба в Подмосковье»

Свыше 15 тысяч жителей Подмосковья воспользовались интернет-порталом «Свадьба в Подмосковье» со дня его запуска. На нем представлены более 70 популярных площадок для церемонии.

Интернет-портал «Свадьба в Подмосковье» запустили в 2024 году. С его помощью можно получить всю информацию об организации выездной церемонии и выбрать подходящую площадку для торжества.

«Судя по статистике, именно поиск локаций и их описание интересуют наших жителей чаще всего — свыше 80 тысяч кликов. Мы понимаем, что организация свадьбы — это важный и ответственный процесс, поэтому стараемся сделать его максимально простым и удобным», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

На портале можно выбрать место свадьбы, найти полезные советы и идеи для оформления. Всего там представлено более 70 точек, среди которых парки, усадьбы и многое другое.