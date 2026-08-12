Свыше 15 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье на рабочем месте с июня

Жители Подмосковья могут пройти диспансеризацию или профилактический медосмотр прямо на работе. Выездные бригады врачей обследуют сотрудников предприятий, производств, образовательных учреждений и других организаций региона.

Это особенно удобно для тех, кому сложно посетить поликлинику в течение рабочего дня.

«Так, с начала лета выездные бригады врачей осмотрели более 15,5 тысячи сотрудников предприятий и учреждений региона. Все, у кого выявлены отклонения, направлены на углубленную диагностику», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Результаты обследований можно обсудить с врачом во время телемедицинской консультации без посещения поликлиники.

Запись на диспансеризацию доступна на региональном портале «Здоровье», по номеру 122, через инфомат в медучреждении или чат-бот денис в мессенджере «Макс».