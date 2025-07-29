Свыше 15 тысяч жителей аварийных квартир по соцнайму расселят в Подмосковье

Жители аварийных домов по договору социального найма могут получить сертификаты на новые квартиры в Подмосковье в рамках госпрограммы. По этой программе расселению подлежат 5,2 тысячи помещений. В них проживают более 15 тысяч человек.

Как рассказали в региональном Минстрое, аварийные дома расселяют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Благодаря изменениям в законе получить сертификаты на новые квартиры теперь могут те, кто живет в таких помещениях по договору соцнайма. Его можно использовать для приобретения готовых квартир в новостройках или строящихся домах, а также для оплаты первоначального взноса по ипотеке.

Сумму сертификата рассчитывается исходя из стоимости 174,8 тысячи рублей на квадратных метр, при этом минимальная сумма составляет почти 4,9 миллиона рублей.

Для получения документа необходимо подать заявление в администрацию округа до 1 сентября. На поиск нового жилья отводится два месяца.

Узнать о том, как рассчитывается сумма сертификата, и как его оформить, можно по телефонам горячей линии Минстроя 8-926-611-93-33, 8-925-241-75-24, 8-925-241-13-52, 8-925-241-75-11.