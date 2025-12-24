Свыше 15 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с января

Жительницы Подмосковья могут пройти маммографию по самозаписи. С начала года услугой воспользовались свыше 15 тысяч женщин.

Самостоятельная запись на исследование доступна жительницам региона старше 40 лет, которые не проходили исследование более двух лет.

«Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество и продолжительность жизни. С начала года маммографию по самозаписи прошли уже более 15,1 тысячи женщин, из них у 81 была выявлена онкология. Для выбора дальнейшей тактики лечения они были направлены на более углубленную диагностику», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С января самостоятельно на процедуру записались на 3,2 тысячи больше женщин, чем годом ранее.

Чтобы оформить заявку на исследование, необходимо быть прикрепленной к одной из подведомственных региональному Министерству здравоохранения поликлиник. Записаться можно по телефону 122 или через сайт государственных услуг в разделе «Здоровье».