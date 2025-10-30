Свыше 15 тысяч медиков получили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

В Подмосковье медицинские работники могут получить компенсацию за аренду жилья в рамках специальной программы. С 2022 года свыше 15,5 тысячи специалистов воспользовались этой мерой поддержки.

Инициатива направлена на обеспечение медиков комфортными жилищными условиями.

«Важно, чтобы медработник после рабочего дня мог полноценно отдохнуть и восстановиться дома. Для этого в регионе действует программа компенсации аренды жилья. Сумма такой выплаты зависит от отдаленности городского округа и может составлять до 30 тысяч для медика и до 45 тысяч рублей — для супружеской пары медработников», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Программа предусматривает ряд обязательных условий для получения выплаты.

Медработник должен трудиться на полную ставку в учреждении, подведомственном Министерству здравоохранения Московской области и расположенном на территории региона.

Супруги и дети заявителя не должны иметь в собственности жилье в регионе. Также необходимо отсутствие жилых помещений, предоставленных по договорам коммерческого, социального или специализированного найма. Со всеми деталями программы можно ознакомиться на сайте.

Подача заявления осуществляется через региональный портал государственных услуг. Срок рассмотрения документов не превышает 10 рабочих дней.

В регионе реализуют и другие формы социальной поддержки медицинских кадров, включая программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и прочие.