Свыше 15 тысяч кошек вакцинировали в Подмосковье с начала года

В государственных ветклиниках Подмосковья проводят вакцинацию животных, помогая защитить их от опасных болезней. С начала года в Московской области привили более 15 тысяч кошек. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.

Чаще всего используют комплексную вакцину «Мультифел-4», которая защищает от панлейкопении, ринотрахеита, калицивируса и хламидиоза — ее получили свыше 4,1 тысячи питомцев. Препаратами «Рабифел» и «Биофел» привили более 900 кошек. Помимо этого, бесплатную вакцину от бешенства «Рабикан» получили около восьми тысяч кошек, еще 2,4 тысячи привили платно вакциной «Рабифел».

Напомним, записаться к ветеринару можно через портал госуслуг или по телефону кол-центра: 8 (495) 668-01-25. Также до осени в Подмосковье работают мобильные пункты вакцинации, где можно привить, чипировать и зарегистрировать питомца. График их работы обновляется ежемесячно — посмотреть адреса и даты на апрель можно по ссылке.