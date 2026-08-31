Свыше 15 тысяч гектаров земли выявили в Подмосковье для строительства жилья

Проект «Земля для стройки» — часть государственной программы «Национальная система пространственных данных», которая входит в число ключевых инициатив развития России до 2030 года. В Московской области он помогает находить свободные территории, подходящие для строительства жилья, и делать информацию о них открытой.

Проект формирует единый банк земли: специалисты выявляют участки, проверяют их потенциал с учетом градостроительных ограничений и зон с особыми условиями. Это позволяет эффективно использовать ресурсы региона и улучшать жилищные условия.

С момента старта проекта в 2020 году в Подмосковье выявили более 15 тысяч гектаров земель, из которых свыше 5,6 тысячи уже передали под строительство. Через сервис «Национальная система пространственных данных» доступен 261 участок общей площадью почти 9,6 тысячи гектаров.

Большая часть этой площади — 9,3 тысячи гектаров на 180 участках — предназначена для индивидуального жилищного строительства, еще 295 гектаров на 81 участке выделили под многоквартирную застройку.

Заинтересованные жители и компании могут найти эти участки на платформе nspd.gov.ru. Сервис экономит время, избавляя от необходимости посещать ведомства, и гарантирует прозрачность: пользователь видит реальные параметры и статус земли до начала оформления документов. Данные постоянно обновляются по мере вовлечения новых территорий или исключения занятых.

«Реализация проекта „Земля для стройки“ на территории Московской области поможет усилить эффективность использования земельных ресурсов и развитие строительной отрасли, а также повысит инвестиционный потенциал региона, направленный на формирование комфортной среды и улучшение качества жизни гражданам Подмосковья», — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по региону Владимир Бирюков.