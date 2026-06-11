Свыше 15 тысяч элементов детских площадок отремонтировали в Подмосковье с мая

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье продолжается системная работа по поддержанию безопасности и исправного состояния детских игровых площадок. Регулярный мониторинг объектов осуществляют специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

При выявлении повреждений или неисправностей информацию оперативно направляют организациям, ответственным за содержание площадок.

С начала мая на территории региона привели в порядок 15 462 элемента детской игровой инфраструктуры. Работы затронули различные конструкции и оборудование, требующие восстановления после эксплуатации.

Лидером по количеству восстановленных элементов стал Павлово-Посадский округ, где отремонтировали 1268 объектов. В Балашихе этот показатель составил 1086 элементов, в Орехово-Зуевском городском округе — 987.

Также значительный объем работ выполнили в Одинцовском городском округе, где привели в порядок 748 элементов, и в Наро-Фоминском городском округе — 685.

При обнаружении неисправного игрового оборудования, поврежденных конструкций или других нарушений на детских площадках необходимо как можно скорее сообщить об этом в территориальный отдел министерства.