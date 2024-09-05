Свыше 15 тысяч человек задействовали в покосе травы в Подмосковье летом

пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Коммунальные службы свыше 75 тысяч раз покосили траву в Подмосковье за лето. Работы провели более чем на 16,6 тысячи объектах.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, всего коммунальщики покосили траву 75,6 тысячи раз. К этой работе привлекли около 15 тысяч человек.

Больше всего объектов привели в порядок в Сергиевом Посаде, там покосили траву в 996 местах. Еще 864 оказалось в Балашихе и 653 — в Орехово-Зуеве.

«Работы производятся в зависимости от местности ручным способом с помощью косилок или механизировано с использованием навесного оборудования на тракторах МТЗ», — добавили в министерстве.

Покос травы не допускает размножения вредителей, а также снижает количество аллергических реакций у жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Много шума, а для чего? О перестановках в правительстве «Незалежной»

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Следовать пословице». Россиянам назвали надежные способы избежать «ловушек» мошенников

«Замаскированная форма экстремизма». В России призвали запретить движение квадроберов

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте