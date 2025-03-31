Свыше 15 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

В Подмосковье работают дизайнерские карусели «Сказка», которые установили по губернаторской программе. На прошлой неделе аттракционы посетили более 15 тысяч человек.

Самой популярной за минувшие семь дней стала карусель на Житной площади в Коломне, на которой прокатились свыше 2,3 тысячи гостей. На втором месте оказался аттракцион в Одинцове, который посетили 2,2 тысячи человек.

Тройку лидеров замыкает аттракцион в Центральном парке Ногинска, где побывали 2,1 тысячи жителей и гостей города.

Напомним, карусели «Сказка» оформил известный дизайнер Денис Симачев.