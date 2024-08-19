Свыше 15 тысяч человек посетили фестиваль народных промыслов в Шатуре

Фестиваль народных промыслов завершился в селе Кривандино в Шатуре. Его посетили свыше 15 тысяч человек.

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, фестиваль «Край Мещерский — край богатый» состоялся в седьмой раз. На нем свои работы представили около 200 мастеров. Гости смогли приобрести игрушки, керамику, одежду, продукты и многое другое, а также посетить мастер-классы по плетению из бумажной лозы и работе с глиной.

Фестиваль направлен на возрождение народных традиций и их популяризацию, а так же продвижение ручного труда.

«Организаторы стремятся привлечь внимание к сохранению и развитию традиционной народной культуры и приобщить подрастающее поколение к ее истокам», — отметили в ведомстве.

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