Свыше 15 спецмашин вывели на уборку снега в Бронницах 27 января

Утром во вторник, 27 января, Московскую область накрыл мощный снегопад. В Бронницах рабочие уже несколько часов занимаются уборкой дорог.

Коммунальные службы городского округа вышли на улицы в 6:00.

В уборке сугробов задействовали более 15 специализированных машин. Кроме того, дороги расчищают свыше 75 рабочих с лопатами.

Специалисты делают все возможное, чтобы автомобили могли свободно проезжать по дорогам, а пешеходы — комфортно добираться до остановок общественного транспорта, различных учреждений и магазинов.

В частности, активную уборку снега проводят возле культурно-досугового центра «Бронницы» и местного универмага.