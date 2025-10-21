Свыше 15 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 13 по 17 октября Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 16 социально значимых закупок. Сведения разместили в Единой информационной системе и на Едином портале торгов региона.

Среди объявленных тендеров значится обеспечение учеников образовательных учреждений Балашихи питанием. Также была размещена важная закупка для сферы здравоохранения — поставка расходных материалов, необходимых для проведения офтальмологических хирургических вмешательств в медицинских организациях Подмосковья в период с 2025 по 2027 год.

Кроме того, в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» планируется найти подрядчика для капитального ремонта котельной и участков тепловых сетей в Наро-Фоминске, а также для строительства новых участков теплотрасс в Лосино-Петровском.

В Шатуре пройдет первый этап масштабного преображения городского пространства: по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» в округе проведут благоустройство пешеходных улиц в районе проспекта Ильича.

Для предпринимателей, интересующихся контрактами, стоимость которых не превышает 600 тысяч рублей, работает специализированная площадка — Электронный магазин Московской области.