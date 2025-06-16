Свыше 15 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за 3 дня

С 9 по 11 июня 2025 года Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 17 новых закупок. Извещения разместили в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.

Особое внимание уделили сфере образования. Опубликованы закупки по организации горячего питания для школьников в Лосино-Петровском и Щелковском округах. Кроме того, в рамках государственной программы по развитию социальной инфраструктуры в Ногинске планируется построить современную школу на 550 мест.

Значительная часть закупок связана с модернизацией коммунального хозяйства. В Чехове подрядчикам предстоит возвести новые участки тепловых сетей, а в Лосино-Петровском — построить центральный тепловой пункт № 5.

Не останется без внимания и дорожная сеть региона. В Королеве проведут реконструкцию участка автомобильной дороги, а в Балашихе продолжится второй этап модернизации Носовихинского шоссе.