Свыше 15 программ вошло в афишу городского парка Солнечногорска на неделю

Для жителей и гостей Солнечногорска в городском парке подготовили насыщенную развлекательную программу. В период с 14 по 20 октября там проведут разнообразные мероприятия для детей и взрослых.

В развлекательную программу включили мастер-классы по прикладному искусству, настольные игры, викторины и анимационные программы для детей.

Любителям активного отдыха подготовили занятия по игре в петанк. Это французский вид спорта, включающий метание шаров. Также запланирован бесплатный забег для всех желающих — ParkRun.

Мастер-классы, анимационная программа и викторины доступны для взрослых и детей от 3 лет, на бег приглашают участников старше 16 лет.

Мероприятия направлены на поддержание активного и здорового образа жизни, а также на создание благоприятных условий для отдыха в Солнечногорске.

Отметим, что регулярное проведение таких мероприятий стало возможным благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки Подмосковья».

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