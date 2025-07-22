Свыше 15 подтоплений улиц устранили коммунальные службы Истры 21 июля

В минувшие выходные в Московской области шли практически тропические ливни, а это привело к подтоплениям и разливам рек. Коммунальные службы Истры оперативно приступили к устранению последствий непогоды.

В общей сложности на вечер 20 июля было зафиксировано 47 подтоплений, как на участках автомобильных дорог, так и на общественных территориях и возле многоквартирных жилых домов. И это без учета точечных участков в СНТ, ДНП и КП.

К утру 17 из них уже устранили, но в работе остается еще 30 адресов. В основном это берега рек, ведь из-за обильных осадков они сильно разлились и произошли подтопления.

Сейчас устраняют последствия коммунальные и дорожные службы — это более 20 аварийных бригад, десятки единиц специализированной техники. Также подключены бригады «Мосавтодора» и службы МОС «АВС» и даже пожарные.