Свыше 1,5 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья могут сэкономить время и получить консультацию врачей онлайн. Для этого в регионе активно развивают телемедицину.

Пациентам доступно обсуждение итогов диспансеризации, результатов анализов и пройденных исследований со специалистами. Также дистанционно можно продлить электронный рецепт на льготное лекарство, закрыть больничный лист и скорректировать план лечения.

«Телемедицина сегодня позволяет пациентку закрыть большой спектр вопросов, не выходя из дома. И мы продолжаем активно развивать этот сервис. С начала года врачи в Подмосковье провели почти 1,6 миллиона онлайн-консультаций», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Услугу могут получить дети, взрослые и беременные женщины.

Запись на телемедицинскую консультацию доступна через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере МАХ, региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье», инфоматы в медицинской организации или по номеру горячей линии 122.