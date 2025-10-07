Свыше 15 миллионов проездов по Мытищинской хорде зарегистрировали с начала года

С января 2025 года на Мытищинской хорде зарегистрировали свыше 15 миллионов проездов машин. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья отметили, что особенно активным движение было в летние месяцы.

Согласно данным оператора дороги, с мая по сентябрь число поездок по Мытищинской хорде выросло на 47% по сравнению с предыдущими месяцами.

В течение летнего сезона на магистрали ежедневно фиксировали в среднем 12,2 тысячи поездок, а пиковое значение достигло 16,5 тысячи.

В сентябре трафик увеличился в два раза. Фактическая загрузка достигла 30 тысяч автомобилей в сутки, при том что расчетная пропускная способность хорды составляет 39 тысяч автомобилей.

На автодороге работает система «свободный поток», позволяющая осуществить проезд без остановок возле пунктов оплаты. Перечислить средства можно онлайн: за фактически пройденные участки или путем заблаговременного пополнения баланса в личном кабинете на сайте компании «Транстолл», где система автоматически рассчитывает маршрут.

Популярным способом оплаты является использование транспондера — за лето количество обладателей таких устройств на автодороге выросло на 39%.

Мытищинскую хорду ввели в эксплуатацию 17 декабря прошлого года. Эта скоростная трасса служит дублером МКАД и значительно сокращает время в пути, соединяя Афанасовское, Осташковское, Пироговское и Ярославское шоссе.