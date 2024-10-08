Свыше 1,5 миллиона жителей Подмосковья привились от гриппа

Вакцинация от гриппа продолжается на территории Московской области. Пройти процедуру можно как в поликлиниках, так и в мобильных комплексах.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева отметила важность прививки, подчеркнув, что она защищает как граждан, так и их близких от заболевания и его потенциальных осложнений. По ее словам, с начала кампании вакцинацию прошли уже более 1,5 миллиона человек.

Для вакцинации в мобильном комплексе необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Медицинский работник проведет осмотр на наличие противопоказаний и сделает прививку. Информацию о графике работы и адресах мобильных пунктов можно найти на сайте Минздрава Московской области.

Также сделать прививку в поликлинике возможно по предварительной записи. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», а также по телефону 122.

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