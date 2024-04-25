Свыше 15 инвестпроектов запустят в Подмосковье до конца года | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 16:12 Свыше 15 инвестпроектов запустят в Подмосковье до конца года Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Реализацию 16 инвестиционных проектов планируют завершить на территории 13 городских округов Московской области до конца года. Они предусматривают строительство, реконструкцию и модернизацию объектов АПК разной направленности.

В общей сложности инвестиции в данные проекты составят свыше 19 миллиардов рублей. На сегодняшний день уже завершены три проекта, включающие объекты в Истре, Солнечногорске и Луховицах.

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По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, реализация проектов позволит создать около 1,5 тысячи новых рабочих мест, расширить производственные мощности и сделать еще один шаг в направлении импортозамещения.

Так, компания «Деловое партнерство» в Подольске планирует запустить производство кондитерской продукции, снеков, орехов, сухофруктов и ингредиентов для молочной промышленности. На территории Богородского городского округа компания «Сектор» строит завод по производству готовых блюд.

Представители Ленинского городского округа сообщили о планах по запуску производства сыров и молочной продукции, общая мощность завода составит шесть тонн сыра в сутки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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