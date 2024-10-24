Свыше 15 детских площадок благоустроили в Воскресенске в 2024 году

В Воскресенске завершаются работы по модернизации детских площадок. Все объекты привели к единому стандарту, разработанному в Министерстве благоустройства Московской области.

По стандарту на всех площадках должны установить резиновое покрытие, урны, лавочки, информационные стенды и ограждение. В октябре благоустроили комплексы общей площадью 150 квадратных метров в селах Юрасово, Ачкасово и Конобеево.

Также привели в порядок комплексы во дворах на Московской улице и во 2-м Школьном переулке у домов № 1, 2 и 3, а также на улице Некрасова в микрорайоне Красный строитель.

Благоустроили площадки в Москворецком микрорайоне на улице Ломоносова у домов № 92, № 94 и № 96, № 98, а также на улицах Быковского, Андреса и Первомайской — всего 10 игровых комплексов.

Рабочие везде обустроили пешеходные дорожки и маршруты, установили освещение и провели дополнительное озеленение.

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