Свыше 147 тысяч водителей такси Москвы и Подмосковья сдали аттестацию за месяц

Комитет Мособлдумы по транспорту и информационным технологиям провел встречу, чтобы обсудить обязательную аттестацию водителей такси в Московской области. На мероприятии также присутствовали представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

С 1 марта 2025 года аттестация для водителей такси, зарегистрированных в системе КИС «АРТ», станет обязательной. До этого она была по желанию.

«Нужно отметить, что таксисты к вопросу отнеслись с всей ответственностью. Уже сегодня прошли аттестацию свыше 168 тысяч человек, из них успешно сдали ее более 147 тысяч. Всего же зарегистрировано в системе — более 400 тысяч таксистов. Те, кто проигнорирует требования — будут отключены от заказов», — пояснил председатель Комитета Максим Коркин.

Аттестация состоит из 300 вопросов, которые проверяют знание правил перевозки пассажиров и багажа, расположение важных объектов и путей подъезда к ним, а также действия в экстренных ситуациях. Водителю нужно ответить на десять случайных вопросов за 20 минут.

Начальник Управления административно-транспортного контроля МТДИ Евгения Каретникова сообщила, что более 77 тысяч водителей прошли онлайн-обучение перед тестированием, и 80% из них успешно сдали аттестацию с первого раза. После сдачи экзамена в реестре появится отметка о пройденной аттестации, срок действия которой — два года.

Если водитель не сдал аттестацию, он может пересдать ее. Однако количество попыток пересдачи не ограничено, но с каждым разом условия становятся более строгими. Так, вторая попытка будет доступна онлайн через 24 часа, а пятая — уже очно и не ранее чем через 60 дней.