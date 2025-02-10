Свыше 1,47 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Свыше 1,47 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю. Это на 233 тысячи больше, чем неделей ранее.

Как сообщили в министерстве благоустройства Подмосковья, наибольшую посещаемость зафиксировали в минувшую субботу. В этот день парки посетили более 240 тысяч человек. Всего за выходные там побывали свыше 460 тысяч отдыхающих. Средняя посещаемость в будни составила 200 тысяч.

За неделю 47 тысяч человек побывали в парке «Пехорка» в Балашихе, еще 36 тысяч гостей посетили Центральный парк в пушкино, более 35 тысяч — парк Мира в Мытищах, 32 тысячи — «Елочки» в Домодедове и 30 тысяч — «Фабричный» в Дедовске.

«Таким образом, парки Подмосковья продолжают оставаться популярными местами отдыха для жителей и гостей региона, предлагая разнообразные возможности для активного и семейного досуга», — подчеркнули в министерстве.