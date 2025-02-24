Свыше 1,47 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

В Подмосковье расположены 209 парков и лесопарков. С 17 по 23 февраля там побывали более 1,47 миллиона посетителей, что больше прошлогоднего показателя на 222 тысячи человек.

Больше всего гостей подмосковные парки приняли в День защитника Отечества, 23 февраля — 254 тысячи. Первое место по посещаемости досталось парку «Пехорка» в Балашихе. На втором месте оказался Центральный парк в Долгопрудном, а на третьем — в Пушкино.

«Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Для жителей и гостей Московской области работают 40 уличных катков с искусственным льдом. В парках действуют свыше 50 лыжных трасс и 60 горок для тюбинга.