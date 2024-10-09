Свыше 145 земельных участков выставили на торги в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области разместил на торги 148 объектов с 30 сентября по 4 октября. В их числе 115 земельных участков для аренды, 25 участков на продажу, а также другие помещения, предназначенные под различные цели.

В частности, в Воскресенске предлагается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью пять соток. Он расположен в селе Марчуги на улице Новой, а начальная цена превысила 347 тысяч рублей в год.

В городском округе Кашира можно арендовать земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 13 соток, находящийся в деревне Аладьино. Срок аренды составит 13 лет и два месяца, а стартовая арендная плата — 132 тысячи рублей в год.

В Рузском городском округе также предлагается земельный участок для личного подсобного хозяйства площадью 29 соток, расположенный в деревне Лобково. Этот участок можно арендовать на срок 20 лет по начальной цене 334 тысячи рублей в год.

Основной принцип аукциона — предложить наиболее высокую цену среди других участников, чтобы стать победителем торгов. Все аукционы в Подмосковье проходят в электронной форме. Выбор участка или коммерческой недвижимости возможен через интерактивную карту.

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