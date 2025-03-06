Свыше 144 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию с января

С начала года репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 144 тысяч человек. Обследование доступно всем жителям от 18 до 49 лет.

В ходе диспансеризации женщины посещают гинеколога, проходят УЗИ и цитологическое исследование. Мужчины получают консультацию уролога. При необходимости их направляют на дополнительно обследование, включающее спермограмму, УЗИ простаты и анализ на инфекции.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы регионального Минздрава Максима Забелина, проверка репродуктивного здоровья помогает запаланировать будущую беременность.

«В Московской области такой осмотр можно пройти бесплатно, по полису ОМС. При необходимости специалисты направят пациентов на более детальное обследование», — сказал он.

Для прохождения диспансеризации нужно прийти в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Записаться можно на интернет-портале «Здоровье», по телефону 122, а также через Telegram-бот.