Свыше 144 тысяч питомцев вакцинировали в Госветслужбе Подмосковья с начала года

Специалисты Госветслужбы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области вакцинировали 144,3 тысячи домашних животных с января. Прививка включает защиту от бешенства, чумы, инфекционного гепатита и других инфекций.

Питомцы получают вакцину российского производства «Рабикан». На бюджетной основе с начала года прививку сделали 72 тысячам собак и кошек.

Первая вакцинация животного проводится в два или два с половиной месяца, ревакцинация делается через 14-21 день. Несвоевременная прививка или ее отсутствие могут обернуться гибелью домашнего питомца.

Подробную информацию о графике вакцинаций можно уточнить по номеру единого контактного центра государственной ветеринарной службы Московской области 8 (495) 668-01-25.

В Подмосковье вакцинировать, чипировать или зарегистрировать питомца можно во время прогулки в парке. Акцию проводят совместно с Министерством благоустройства Московской области. Адреса и время работы мобильных офисов указаны на сайте.

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