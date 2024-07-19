Свыше 140 земельных аукционов прошло в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье прошло 148 земельно-имущественных аукционов. На полученных объектах участники аукционов смогут построить дома и помещения для бизнеса.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, всего в торгах участвовали 413 человек. В среднем на один лот претендовали четыре участника.

Узнать подробнее обо всех торгах жители могут на портале ЕАСУЗ. Увидеть актуальные подборки объектов также можно в Telegram-канале ведомства.

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