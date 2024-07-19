Свыше 140 земельных аукционов прошло в Подмосковье за неделю
За неделю в Подмосковье прошло 148 земельно-имущественных аукционов. На полученных объектах участники аукционов смогут построить дома и помещения для бизнеса.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, всего в торгах участвовали 413 человек. В среднем на один лот претендовали четыре участника.
Узнать подробнее обо всех торгах жители могут на портале ЕАСУЗ. Увидеть актуальные подборки объектов также можно в Telegram-канале ведомства.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Фейк: на Ростовской АЭС произошла радиационная авария
В телефоне осквернившего крест блогера из Дагестана нашли детское порно
Глава Мытищ провел встречу с жителями домов по проспекту Астрахова
Лучшие дворцы культуры для регистрации браков определили в Подмосковье
Две новые автоцистерны приобрели для тушения лесных пожаров в Подмосковье
Бастрыкин потребовал переквалифицировать дело о нападении на депутата Госдумы
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте