Свыше 140 здоровых детей родились у женщин с ВИЧ в Подмосковье с начала года

Жительницы Подмосковья с положительным ВИЧ-статусом могут произвести на свет здоровых детей. Это возможно благодаря приему антиретровирусной терапии.

Лечение сводит к минимуму риск передачи вируса ребенку.

«Благодаря совместной работе врачей Центра СПИД и акушерской службы региона, беременные пациентки с ВИЧ обеспечиваются необходимыми препаратами, а также наблюдаются на всех этапах беременности и после родов. С начала года в Подмосковье пациентки с ВИЧ родили 142 здоровых ребенка», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Врачи Центра СПИД следят за состоянием ребенка до полутора лет, пока диагноз не будет снят. Если же у новорожденного выявляют ВИЧ-инфекцию, уже в первые две недели жизни начинается лечение, которое проводят бесплатно.

Анонимное обследование на ВИЧ можно пройти, обратившись в поликлинику, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования, а также Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Оно также доступно бесплатно.

Дополнительные сведения о диагностике опубликованы на сайте.