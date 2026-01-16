Свыше 140 видеоэндоскопических аппаратов получили больницы Подмосковья за год

Больницы Подмосковья в прошлом году получили значительное количество современных медицинских устройств. В учреждения поставили и новейшие видеоэндоскопические комплексы.

В поставки вошли артроскопические стойки, видеогастро- и видеобронхоскопы, а также оборудование для проведения малоинвазивных операций.

«Видеоэндоскопическое оборудование позволяет проводить качественную диагностику внутренних органов, выявлять различные заболевания, в том числе новообразования. Кроме того, оно позволяет врачу непосредственно во время исследования выполнить забор материала для биопсии, что важно для выявления онкологических заболеваний», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В 2025 году в больницы поставили 145 единиц видеоэндоскопического оборудования на сумму свыше полутора миллиардов рублей

Новую технику распределили между 29 медицинскими учреждениями Подмосковья, включая больницы в Пушкино, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Домодедове и Одинцове.

«В нашу больницу в прошлом году поступило восемь единиц видеоэндоскопического оборудования на общую сумму почти 130 миллионов рублей», — рассказал главный врач Пушкинской клинической больницы имени Розанова В. Н. Владимир Мануйлов.

Устройства позволяют проводить сложные медицинские манипуляции. Так, артроскопическая стойка предоставляет широкие возможности для малоинвазивного вмешательства на суставах через микроразрезы, сохраняя минимальную травматичность. Это позволяет пациенту быстро восстановиться после операции.

Закупку медтехники провели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева.