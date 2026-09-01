Свыше 140 тысяч подмосковных школьников получили соцвыплаты ко Дню знаний

В Московской области семьи с детьми школьного возраста получили поддержку перед началом учебного года. Денежную помощь передали представителям льготных категорий жителей, сообщили в региональном Министерстве социального развития.

Размер финансовой помощи варьируется в зависимости от статуса получателей.

«В Подмосковье многодетные семьи, родители детей с инвалидностью и родные погибших бойцов получили выплаты на детей к школе. Этой поддержкой охвачено свыше 140 тысяч школьников. Традиционно в августе большинство семей получили выплаты автоматически — без заявлений и сбора документов», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

На каждого учащегося из многодетной семьи было направлено по три тысячи рублей. Для малоимущих родителей предусмотрена надбавка — семь тысяч. Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью при доходе ниже полуторакратного прожиточного минимума, получили по 13 тысяч рублей на ребенка.

Родственникам погибших участников специальной военной операции начислили по 10 тысяч рублей, либо семь тысяч, если им уже выплачивают ежегодное пособие для многодетных.

Помимо денежной составляющей, первоклассников из наиболее нуждающихся семей (с доходом менее 20 286 рублей на человека) обеспечивают полным набором школьных принадлежностей. В подарочный комплект входят рюкзак и 88 канцелярских предметов, дополненные открыткой от главы региона. Такие наборы уже передали более чем тысяче будущих учеников.

Система социальной политики Подмосковья выстроена так, чтобы максимально снизить финансовую нагрузку на родителей в период подготовки к занятиям и исключить бюрократические барьеры при оформлении пособий.